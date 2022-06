Frankfurt will die Automesse IAA zurück – eisiger Gegenwind aus München

Hessens neuer Ministerpräsident Boris Rhein will München die IAA Mobility wieder wegnehmen und nach Frankfurt zurückholen. Das kommt in der bayerischen Landeshauptstadt gar nicht gut an.

02. Juni 2022 - 15:39 Uhr | AZ

Im September 2021 gastierte die IAA Mobility in München - als Autoshow und ganzheitliche Mobilitätsmesse. © imago images/Arnulf Hettrich