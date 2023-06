"High five"-Masche in München: Unbekannter zockt Luxus-Uhr ab

Mit einer lässigen Begrüßung beklaut ein Fremder in der U-Bahn einen Steuerberater.

Altstadt - Die mindestens 30.000 Euro teure Armbanduhr der Marke Audemars Piguet war schneller weg, als der Münchner Steuerberater schauen konnte. Der 65-Jährige stieg mit seiner Frau am Donnerstag gegen 22.15 Uhr im Bahnhof Odeonsplatz in eine U-Bahn in Richtung Arabellapark.

Ein Fremder begrüßte ihn mit erhobener rechter Hand, zum "High five". Er wollte, dass ihn der Steuerberater abklatscht. Eine nette Geste, dachte der Münchner und spielte mit. Dann umschlang der Fremde mit einem Bein die seines gegenüber – ein Ablenkungsmanöver. "Durch den Körperkontakt wird das Opfer davon abgelenkt, dass an anderer Stelle eine weitere Berührung erfolgt", erklärt Polizeisprecher Tobias Schenk.

65-Jähriger bemerkt Diebstahl erst gar nicht

Der Fremde aus der U-Bahn nutzte die Gelegenheit und zog dem Steuerberater blitzschnell die Luxus-Uhr vom Handgelenk. Noch bevor sich die Türen der U-Bahn schlossen, stieg der Trickdieb wieder aus und rannte in Richtung Rolltreppe davon. Erst als die U-Bahn anfuhr, bemerkte der 65-Jährige, dass er bestohlen worden war. Er erstatte Anzeige bei der Polizei.

Der Dieb ist etwa 25 Jahre alt, athletisch mit schwarzen, welligen kurzen Haaren. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Jogging- oder Stoffhose und einer dunklen leichten Jacke. Hinweise an die Polizei unter Tel. 29100.