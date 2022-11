Hauptbahnhof: Betrunkener (36) von Zug überfahren

Der 36-Jährige stürzte am Gleis 14 ins Gleisbett und wurde überrollt. Ihm mussten beide Unterschenkel amputiert werden.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Er war allein am Bahnsteig 14 am Hauptbahnhof und schwankte bereits stark – das hat die Bundespolizei nach dem Unfall auf Bildern der Videoüberwachung sehen können. Gegen 22 Uhr ist der 36-jährige Giesinger am gestrigen Donnerstagabend dann ins Gleisbett gefallen und wurde vom Zug überfahren.

Nach Sturz ins Gleis: Beide Unterschenkel amputiert

Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer – die Bundespolizei leistete vor Ort Erste Hilfe, wendeten ein sogenanntes "Tourniquet" an, das ist ein Abbindesystem, das die schwere Blutung stoppen sollte. Die Rettungskräfte brachten den Mann dann ins Krankenhaus. Dort mussten ihm beide Unterschenkel amputiert werden.

Wie die Bundespolizei mitteilt, ist der Mann mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Fahrer des Zugs wird psychologisch betreut. Den rund 150 Zugreisenden ist bei dem Unfall nichts passiert.