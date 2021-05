Haidhausen: Motorama-Komplex wechselt den Besitzer

Der Motorama-Ladenkomplex soll gehörig umgebaut werden. Was die neuen Eigentümer vorhaben.

Haidhausen - Die Motorama-Ladenstadt gegenüber de Gasteig hat den Besitzer gewechselt. Der Münchner Immobilienentwickler und Asset-Manager Accumulata hat zusammen mit Partnern das Gebäude gekauft.

In der Mitteilung heißt es, dass der rund 24.000 Quadratmeter große traditionsreiche Gebäudekomplex in der Rosenheimer Straße "neu positioniert" werden soll. "Geplant ist ein zeitgemäßer Nutzungsmix zur langfristigen Aufwertung des Standorts", so Accumulata.

Motorama-Ladenstadt soll saniert werden

Gebaut wurde Komplex in den 1970er-Jahren. Neben einer Ladenzeile gehören auch ein Hotel und Wohnungen zu den Gebäuden. "Zusammen mit der Generalsanierung des gegenüberliegenden Gasteigs sehen wir den richtigen Zeitpunkt gekommen, auch das Motorama in eine neue Zukunft zu führen", erklärt Markus Diegelmann von Accumulata.

Man wolle ein "modernes, flexibles und drittverwendungsfähiges Mixed-Use-Gebäude schaffen". Derzeit erarbeite man dazu "in enger Abstimmung mit den Mietern, Nachbarn und der Stadt" verschiedene Optionen.

Accumulata hat in München bereits Erfahrung mit großen Einzelhandelsflächen. Das Unternehmen hat auch den ehemaligen Karstadt Sports am Stachus erworben. Zum Kaufpreis für das Motorama wurde Stillschweigen vereinbart.