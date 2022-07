Großmarkthallen-Pläne: Nicht in Frage stellen

Der Lokalchef Felix Müller über die Zukunft des Großmarkthallen-Areals.

Sendling - Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Es stimmt ja, bezahlbare Mieten sind das wichtigste Ziel der Stadtentwicklung. Es soll und darf aber nicht das einzige sein.

Deshalb ist es falsch, dem Vorschlag des Wirtschaftsreferenten, auf dem Filetgrundstück Großmarkthalle nur noch Wohnungen zu planen, zu impulsiv zuzustimmen.

Die Großmarkthalle gehört nach Sendling

BMW gehört nach Milbertshofen, das Sechzgerstadion nach Giesing, die Großmarkthalle nach Sendling. Ja, der Bauch der Stadt sollte mitten in der Stadt bleiben. Für eine lebendige Großstadt ist es wichtig, dass nicht nur Schlafstraßen neu entwickelt werden. Sondern es auch mal riecht. Dass gearbeitet wird, es laut werden darf.

All das ändert nichts daran, dass es offenbar sehr große Probleme gibt und es ärgerlich ist, wenn weitere Verzögerungen und absurd hohe Pachtpreise drohen. Aber an der grundsätzlichen Idee, dass in Sendling Großmarkt und Wohnen zusammen geplant gehören, muss die Stadt festhalten. Denn sie ist richtig. Aus Tradition. Und für die Zukunft.