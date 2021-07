Großer Zimmerbrand in Giesing: Feuerwehr vor Ort

Ein Zimmerbrand sorgt derzeit für einen großen Feuerwehreinsatz in Giesing. Fünf Personen wurden bereits in Sicherheit gebracht.

Giesing - Bei einem Zimmerbrand in Giesing sind mindestens fünf Menschen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Die Einsatzkräfte sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Brandbekämpfung sei laut Feuerwehr "in vollem Gange".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Mehr Informationen in Kürze +++