Große Radl-Tombola für Bedürftige: Verein Kulturlust ruft zu weiteren Spenden auf

Nach einem Jahr Pause startet der Haidhauser Verein Kulturlust wieder seine große Fahrrad-Tombola. Weil die Organisatoren nicht zuletzt wegen vieler aus der Ukraine geflüchteter Menschen mit einem großen Ansturm rechnen, fehlen noch Rad-Spenden aus der Münchner Bevölkerung.

Die Fahrräder stammen aus privaten Spenden, die von den Aktiven des Kulturlust e.V. zusammen getragen werden: Im Rahmen einer Tombola gehen die Räder via Fünf-Euro-Los an Bedürftige.

Haidhausen - "Fahrräder für alle" - das ist das Motto von Oguz Lüle und dem Verein Kulturlust: Seit 2010 gibt es die bemerkenswerte Aktion nun schon, nach einer Corona-bedingten Pause 2021 finden nun wieder gut erhaltene Räder Besitzer, die sie sich diesen Luxus nicht leisten können.

Oguz Lüle: "Diesmal erwarten wir einen noch größeren Ansturm"

Praktisch kostenlos gehen die Radl an Bedürftige an "finanziell schwache Menschen" - wie Rentner, Bezieher von Hartz-IV, Arbeitslose oder Geflüchtete. Die Fahrräder stammen dabei aus privaten Spenden, rund 1.300 Stück wurden in all den Jahren verteilt.

Oguz Lüle und Devin Bayer und (vorne Vierter und Fünfter von rechts) sowie Mitstreiter vom Verein Kulturlust. © Michael Lucan

"Diesmal erwarten wir einen noch größeren Ansturm", berichtet Oguz Lüle im Gespräch mit der AZ. "Wir brauchen noch weitere Fahrräder, damit wir niemanden ohne Rad wegschicken müssen!" Lüle rechnet damit, dass bei der Los-Tombola auf dem Bordeauxplatz (Sonntag, 31. Juli, 16 Uhr) rund 160 Menschen kommen, bis dato gibt es allerdings erst 90 Radl.

Fahrrad-Aktion in Haidhausen: Noch fehlen Radl für die Tombola

Das Kulturlust-Team erledigt alles ehrenamtlich, holt die Fahrräder ab, bereitet sie auf. Gelagert sind sie bei Lüles Kumpel Tampe Sahny, der für die gut erhaltenen Räder seine Räumlichkeiten in Johanneskirchen zur Verfügung stellt. Bei der Vorbereitung der Aktion unterstützt ihn vor allem Devin Bayer.

Seit einigen Jahren werden die Fahrräder gegen einen Unkostenbeitrag von fünf Euro im Rahmen einer Tombola verteilt, mit dem Los erhalten Bedürftige damit ein garantiert fahrtüchtiges Fahrrad. In der Regel müssen die Käufer ihre soziale Notlage nachweisen - wie den Bezug von Arbeitslosengeld II, den Geflüchteten-Status oder den München-Pass.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine werden erwartet

"Es kommen diesmal sicher viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen", glaubt Oguz Lüle. "Sie sind einfach gut informiert und super organisiert." Sein Team bedanke sich bei allen, "die mit Rad und Tat helfen".

So viele Menschen haben jetzt schon ihre nicht mehr benötigten Fahrräder, aber es würde Lüle im Herzen wehtun, wenn am 31. Juli dann Menschen ohne Rad nach Hause gehen müssten. Wer also noch ein Fahrrad besitzt, aber nicht mehr benutzt, meldet sich bitte beim Verein Kulturlust. Nach Absprache werden die Radl gerne abgeholt. Kontakt telefonisch unter 089/95415385 oder per E-Mail an info@kulturlust.de.

12. Kulturlust-Fahrradaktion am Sonntag, 31. Juli, 16 Uhr, auf dem Bordeauxplatz in Haidhausen. Die Fahrräder sind nach Damen-, Herren- und Kinderrädern sortiert.