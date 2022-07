Am Hart: Unbekannte zerlegen Inventar von Realschule – hoher Sachschaden

Bis dato unbekannte Täter haben am Wochenende in einer Realschule im Norden Münchens Feuer gelegt, Wände beschmiert und Gegenstände zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro und sucht Zeugen.

Am Hart - Über ein offenes Kellerfenster sind am Wochenende Unbekannte in die städtische Balthasar-Neumann-Realschule in der Hugo-Wolf-Straße eingestiegen – die Täter hinterließen ein Trümmerfeld.

Polizei schätzt Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro

Wie die Polizei berichtet, zerlegten die Unbekannten im Zeitraum zwischen Freitag- (21 Uhr) und Sonntagabend (21.30 Uhr) einiges an Inventar, zündeten Gegenstände an und beschmierten die Wände mit Graffiti.

Konkret seien in Räumen im Untergeschoss die Deckenverkleidung heruntergerissen und Beamer von der Decke gerissen worden. Die Wände waren mit Buchstaben besprüht und Tafeln beschädigt .

Die Schulleitung informierte dann am Montag die Polizei, nachdem der Hausmeister berichtet hatte, wie es im Untergeschoss aussieht.

Die angezündeten Gegenstände seien anschließend mit Feuerlöschern wieder gelöscht worden, so die Polizei, die den Sachschaden nach ersten Ermittlungen mit mehreren Zehntausend Euro beziffert.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) ermittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hugo-Wolf-Straße, Weyprechtstraße, Wegenerstraße und Max-Liebermann-Straße (Am Hart) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder an jede anderen Polizeidienststelle.