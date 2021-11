Glühwein-Action in der Altstadt: Erlaubt, aber irritierend

Christkindlmärkte mussten in München wegen der Corona-Pandemie alle abgesagt werden. Wie es trotzdem gehen kann, zeigt das "Winterquartier" im Alten Hof. Da war am Wochenende so einiges los - und ist erlaubt, weil das Etikett "Außengastronomie" draufklebt.

29. November 2021 - 09:19 Uhr | AZ

Im Alten Hof kann man dieser Tage unter anderem Glühwein genießen - wie auf einem eigentlich verbotenen Christkindlmarkt. (Symbolbild) © imago images/Alexander Pohl