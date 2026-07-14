Giesing: Motorrad und Pkw kollidieren: Zwei Menschen verletzt

Ein 16-Jähriger ist in Giesing in einen Verkehrsunfall verwickelt und zieht sich dabei Verletzungen zu. Aber nicht nur das bringt ihm nun mächtig Ärger ein.

Am Montagabend hat sich in Giesing ein Unfall ereignet, bei dem ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war ein 73-Jähriger aus München gegen 19.45 Uhr mit seinem Audi auf der Chiemgaustraße in Richtung Schwanseestraße unterwegs. Er fuhr auf dem dritten Fahrstreifen und wollte an der Kreuzung zur Schwanseestraße nach links abbiegen.

Zeitgleich war, dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge, ein 16-Jähriger aus den Niederlanden mit seinem Kraftrad auf der Chiemgaustraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als Sozius saß ein 24-jähriger Deutscher aus München mit auf dem Bike, so die Polizei.

Pkw kollidiert mit Motorrad – zwei Verletzte

An der Kreuzung zur Schwanseestraße wollte der 16-Jährige geradeaus weiter auf der Chiemgaustraße fahren und kollidierte dabei mit dem Pkw des 73-Jährigen, der bereits in den Kreuzungsbereich gefahren war.

Bei dem Unfall zog sich der Teenager Schürfwunden und schwere Prellungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Sozius erlitt eine Prellung im Genitalbereich und einen Sehnenriss im Daumen und musste ebenfalls zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 73-jährige Autofahrer blieb bei der Kollision unverletzt.

16-Jähriger hatte keinen Führerschein

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar, sowohl der 16-Jährige als auch der 73-Jährige gaben an, dass die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls für sie auf Grün stand.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Hinweis, dass der 16-Jährige aus den Niederlanden, laut Polizei, nicht im Besitz eines Führerscheins ist und das Kraftrad nicht hätte fahren dürfen. Gegen ihn wird deshalb jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.