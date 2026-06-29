Münchner Linienbus erfasst Radfahrer: 83-Jähriger schwer verletzt

Ein 83-Jähriger ist in Nähe des Englischen Gartens auf dem Fahrrad unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersieht er einen Linienbus.

Ein Radfahrer ist in München von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der 83-jährige Mann wollte am Sonntagmittag in Nähe des Englischen Gartens eine Straße überqueren und übersah den vorfahrtsberechtigten Bus, wie die Polizei mitteilte.

Radfahrer nimmt Bus die Vorfahrt und wird vom Bus erfasst

Gegen 13.30 Uhr sei der Münchner mit seinem Rad auf der Hirschauer Straße unterwegs gewesen und habe an der Kreuzung zur Straße Englischer Garten in die Oettingenstraße einfahren wollen. "Für ihn galt hier das Verkehrszeichen 205 – Vorfahrt gewähren", so die Polizei.

Zeitgleich befuhr ein Linienbus (Linie 154) die Straße Englischer Garten in Richtung Tivolistraße. Der Busfahrer habe die besagte Kreuzung geradeaus überqueren und in die Tivolistraße einfahren wollen: "Für ihn galt das Verkehrszeichen 306 – Vorfahrtsstraße."

83-jähriges Unfallopfer nicht in Lebensgefahr

Bei dem dann folgenden Zusammenstoß erlitt der 83-Jährige eine Hirnblutung, eine Fraktur der rechten Hüfte, Prellungen, Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr. Busfahrer und Fahrgäste blieben unverletzt. An dem Bus entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Radfahrern, entsprechende Helme zu tragen.