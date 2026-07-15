Auto hat wieder die Vorfahrt genommen: Schwerer Radunfall in München

Bei einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw zieht sich die Radler schwere Verletzungen an Schädel und Wirbelsäule zu. Bei einem zweiten Unfall begeht der verursachende Radler Fahrerflucht.

Bei einem Unfall mit einem Pkw zog sich eine Rennradfahrerin sehr schwere Verletzungen zu. (Symbolbild)

Am Montag hat es in München gleich mehrere Unfälle mit Radfahrern gegeben, bei denen Personen verletzt wurden – teils sogar sehr schwer.

Gegen 17.15 Uhr war ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen mit seinem Pkw auf dem Bavariaring in Richtung Theresienhöhe unterwegs. An der Einmündung zur Beethovenstraße angekommen, wollte er hier seine Fahrt geradeaus fortsetzen.

Rennradlerin zieht sich schwere Verletzungen an Schädel und Wirbelsäule zu

Zeitgleich war eine 42-Jährige aus dem Landkreis München mit ihrem Rennrad auf der Beethovenstraße in Richtung Bavariaring unterwegs und wollte in diesen abbiegen.

Im Kreuzungsbereich nahm der Pkw-Fahrer der Radfahrerin die Vorfahrt. Diese erlitt bei dem Unfall einen offenen Schädel-, einen Wirbelsäulen- sowie einen Gesichtsbruch. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Pkw-Fahrer und seine beiden im Wagen befindlichen Kinder blieben unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Radler verletzt Fußgängerin und begeht Fahrerflucht

Fünf Stunden zuvor hat sich in Schwabing ein anderer Radunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 12.10 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Rheinstraße in Richtung Bonner Straße unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 33 stieß der Radfahrer mit einer über 80-jährigen Frau aus München zusammen. Durch den Aufprall kam die ältere Frau zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Statt seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der unbekannte Radfahrer verbotenerweise von der Unfallstelle. Die verletzte Frau musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Fahrradfahrers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.