Geld gefordert: Münchner (18) bedroht U-Bahn-Passagiere mit Messer

Ein junger Münchner hat am Innsbrucker Ring eine nächtliche Großfahndung ausgelöst: Über ein Dutzend Polizeistreifen waren vor Ort.

Ramersdorf - Erst Erpressung, dann Flucht: In der Nacht von Samstag auf Sonntag alarmierte ein Mitarbeiter der MVG die Polizei, weil ein zunächst Unbekannter andere Fahrgäste in der U-Bahn mit einem Messer bedrohte und Geld forderte. Nach Polizeiangaben wurde die Bahn dann an der Haltestelle Innsbrucker Ring angehalten.

Festnahme in der Nähe des U-Bahnhofs

15 Polizeistreifen fahndeten dort nach dem Verdächtigen, dem es zuvor aber gelungen war, aus der U-Bahn zu flüchten. Schließlich klickten die Handschellen in der Nähe des U-Bahnhofs.

Die Beamten zeigten den 18-jährigen Münchner an. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt.