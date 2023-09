Geld aus der Bluse gefallen: Frau verliert 1.000 Euro am Hauptbahnhof München

Auf dem Weg in die Schweiz sind einer 67-Jährigen 1.000 Euro aus der Bluse gefallen. Dank eines ehrlichen Finders kann die Frau ihr Geld jetzt bei der Münchner Polizei abholen.

München - Am Mittwochmittag hat eine 67-Jährige am Münchner Hauptbahnhof 1.000 Euro verloren, als sie zu einem Zug in die Schweiz eilte. Glücklicherweise fiel das Geldbündel einem ehrlichen Finder vor die Füße.

Mann findet 1.000 Euro am Münchner Hauptbahnhof

Gegen 13 Uhr meldete sich ein 48-Jähriger aus Nürnberg bei der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof und gab ein Geldbündel aus fünf 200 Euro-Scheinen ab. Dieses war ihm unmittelbar zuvor am Gleis 26 vor die Füße gefallen, jedoch konnte er keinen Eigentümer erkennen, weshalb er es zur Polizei brachte.

Polizei kann die Besitzerin des Geldes identifizieren

Durch die Beamten wurden unverzüglich die Kameraaufzeichnungen vom Gleis ausgewertet. Dabei konnten sie feststellen, dass die Geldscheine einer Frau aus der Bluse gefallen waren, als sie schnellen Schrittes über den Bahnsteig eilte. Außerdem konnten die Beamten erkennen, dass die Frau anschließend am Gleis 31 in einen Zug Richtung Schweiz stieg.

Ehrlicher Finder: Frau kann Geld in München abholen

Die Polizisten nahmen Kontakt mit dem Zugchef des ECE auf und gaben ihm eine Personenbeschreibung der Frau durch, sodass der Zugchef die Eigentümerin, eine 67-Jährige aus Brandenburg, im Zug feststellen konnte. Mit ihr konnte vereinbart werden, dass sie das Geld bei ihrer Rückreise über den Münchner Hauptbahnhof bei der Bundespolizei abholt.