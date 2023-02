Gefahr durch Waffe? Verwirrter Münchner (32) in seiner Wohnung verhaftet

Ein Anrufer berichtete, dass der Mann mit einer Schusswaffe von seinem Balkon gedroht haben soll.

Lochhausen - Am Freitagabend kam es in Lochhausen nach Polizeiangaben zu einem größeren Einsatz. Grund war ein Anrufer, der einen bewaffneten Mann auf dessen Balkon gesehen haben wollte. Er soll mit einer Schusswaffe hantiert und dabei Drohungen ausgerufen haben, meldete der Mitteiler.

Betäubungsmitteldelikte und Bedrohung

Tatsächlich traf die Polizei den Bewohner vor Ort an – und man kannte sich bereits: Am Vormittag desselben Tages war der 32-Jährige "polizeilich in Erscheinung getreten", unter anderem mit Betäubungsmitteldelikten und Bedrohung, so die Polizei.

Gegen halb elf Uhr nachts nahmen die Beamten den Mann schließlich in seiner Wohnung fest. Er blieb unverletzt. Eine Waffe oder ähnliches fanden die Beamten allerdings nicht bei ihm.

Um eine Gefährdung Dritter auszuschließen, brachte die Polizei den Mann in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses unter. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.