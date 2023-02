16-Jähriger droht, eigene Mutter zu erschießen

Polizeigroßeinsatz in Zamdorf. Nach dem Streit versöhnen sich Mutter und Sohn wieder.

Bogenhausen - Die Enge in der Flüchtlingsunterkunft in der Klausenburger Straße (Zamdorf) hat den Familienfrieden ruiniert. Eine 40-Jährige aus der Ukraine geriet am Donnerstagnachmittag mit ihrem Sohn (16) in Streit. Der Teenager schlug seiner Mutter gegen Kopf und Oberkörper.

Zudem drohte er, die 40-Jährige mit einer Pistole zu erschießen. Die Frau rettete sich ins Büro des Sicherheitsdienstes, der die Polizei verständigte. Zehn Streifen sowie das SEK und Verhandlungsexperten rückten bei der Unterkunft an.

Der Teenager wurde vorübergehend festgenommen. Nach einer Aussprache versöhnten sich Mutter und Sohn wieder. Eine Pistole wurde laut Polizei nicht gefunden.