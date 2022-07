Freimann: Hautfarbe passt 21-Jährigem nicht: Mann (30) wird rassistisch beleidigt

Nachdem ein 21-jähriger Mann einen 30-Jährigen wegen dessen Hautfarbe nicht vorbei lassen wollte und ihn dabei rassistisch beleidigte, eskalierte die Situation.

Freimann - Das für staatsschutzrelevante Delikte zuständige Kommissariat 44 des Polizeipräsidiums München nimmt sich des Falles an: Am vergangenen Samstag ist ein 30-jähriger Mann aufgrund seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt worden und hat sich dann gewehrt.

Wegen seiner Hautfarbe: 21-Jähriger versperrt 30-Jährigem den Weg

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann mit Wohnsitz in München gegen 22.30 Uhr eine Unterführung im Bereich der Maria-Probst-Straße durchqueren, als er dort auf einen 21-Jährigen in Begleitung von zwei weiteren Männern traf (24/22 - alle mit Wohnsitz in München).

Nach ersten Erkenntnissen versperrte der 21-Jährige dem 30-Jährigen den Weg und gab an, dass er die Unterführung aufgrund seiner Hautfarbe nicht passieren dürfe.

30-Jähriger wird rassistisch beleidigt - körperliche Auseinandersetzung folgt

Der 30-Jährige habe sich in der Folge zur Wehr gesetzt und versucht, sich den Weg freizumachen, so die Polizei weiter. Der 21-Jährige beleidigte ihn dabei auf rassistische Art und Weise, es kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden.

Der 21-Jährige wurde leicht an der Lippe verletzt und musste ambulant durch den Rettungsdienst betreut werden. Auch als die inzwischen verständigten Polizeibeamten den Fall bearbeiteten, beruhigte sich der Mann nicht und beleidigte den 30-Jährigen weiterhin rassistisch.