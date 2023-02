Fraktionen fordern Regionalzughalt in Trudering

Das fordert eine Mehrheit im Stadtrat. Entscheiden muss aber die Bahn.

Trudering - Am Bahnhof in Trudering sollen auch Regionalzüge halten. Das fordern die Stadtratsfraktionen der Grünen, SPD, CSU und FDP. Weil der Münchner Stadtrat das aber nicht entscheiden kann, soll sich der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dafür beim Freistaat und der Deutschen Bahn einsetzen.

Halt der Regionalzüge kann U-Bahn-Netz entlasten

Bisher halten in Trudering S-Bahnen, U-Bahnen und Busse. Dass künftig dort auch Regionalzüge einen Stop einlegen, hält der Grünen-Verkehrsexperte Paul Bickelbacher auch deshalb für sinnvoll, weil so das städtische U-Bahn-Netz entlastet werde - wenn nicht mehr alle bis zum Ost- oder Hauptbahnhof fahren und dort umsteigen müssen.

Trudering wird zukünftig stark wachsen

Und warum ausgerechnet in Trudering? Der Bahnhof dort eignet sich Bickelbachers Ansicht nach gut, weil der Stadtteil in den nächsten Jahren wohl stark wachsen wird. Zum Beispiel sind Neubaugebiete an der Heltauerstraße, in Riem und auf lange Sicht auch im Nordosten, nämlich die SEM, geplant.

Der Bahnhof müsste nicht aufwendig umgebaut werden, glaubt Bickelbacher. Momentan plane die Bahn eine Erweiterung der Gütergleise auf der Nordseite des Bahnhofs. Im Zuge dessen könne man auch den Bahnhof ertüchtigen - falls das nötig ist. Denn Bickelbacher glaubt, dass die Regionalzüge eigentlich schon jetzt problemlos dort halten können.

Schwieriger dürfte aus seiner Sicht sein, die Bahn davon zu überzeugen, einen Fahrzeitverlust in Kauf zu nehmen, wenn sie einen zusätzlichen Halt einlegt. Doch dafür muss sich der Oberbürgermeister nun in den nächsten Gesprächen mit Bahn und Freistaat eben gute Argumente einfallen lassen.