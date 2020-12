Flucht vor der Polizei: Mann (24) stürzt fünf Meter in die Tiefe

Marihuana im Spiel: Bei einem Polizeieinsatz in einem Parkhaus in Neuhausen ist ein Tatverdächtiger fünf Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen.

07. Dezember 2020 - 12:57 Uhr | AZ

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © imago images/ZUMA Wire