Als Geisterfahrerin über Mittleren Ring: Frau (49) flieht unter Drogen vor Polizei

Die 49-Jährige sollte bei einer Polizeikontrolle durchsucht werden. Nur durch Glück wird niemand verletzt. Im Auto findet die Polizei viel Bargeld.

Westend - Eine eigentlich routinemäßige Kontrolle einer Autofahrerin ist am Sonntagvormittag völlig eskaliert - und hätte wohl deutlich schlimmer enden können. Eine 49-Jährige war auf der Flucht vor der Polizei als Geisterfahrerin auf dem Mittleren Ring unterwegs.

Zuvor sollte die Nigerianerin mit Wohnsitz in Holland, die in einem Skoda unterwegs war, im Rahmen einer Schleierfahndung kontrolliert werden. Beamte hatten die Frau an der Garmischer Straße angehalten. Die 49-Jährige gab sich dabei aber laut Polizei äußert unkooperativ. Erst nach Androhung von unmittelbarem Zwang stieg sie aus ihrem Auto aus.

Flucht vor Polizei als Geisterfahrerin

In dem Skoda fanden die Polizisten eine große Menge Bargeld. Um die genaue Herkunft des Geldes abzuklären, sollte die Frau mit zur Wache. Dazu sollte sie ihr Auto abstellen und dann mit den Beamten zur Wache fahren.

Doch als die Frau wieder in ihr Auto stieg, verriegelte sie die Türen von innen und gab Gas. Sie fuhr erst auf eine Beamtin zu, die sich nur mit einem Sprung zur Seite retten konnte, und dann in falscher Richtung auf den Mittleren Ring. Mehrere Autofahrer mussten eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit der Geisterfahrerin zu verhindern. Der Polizeistreife gelang es schließlich, die 49-Jährige zu stoppen und festzunehmen. Ein Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis.

Auto, Geld und Führerschein sichergestellt

Gegen die 49-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall sowie versuchter Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter ordnete dieser die Beschlagnahme des Führerscheins, Autos und des Bargeldes an. Zudem wurden eine Blutentnahme und eine körperliche Untersuchung angeordnet und durchgeführt.

Im Laufe des Tages wird die Frau dem Haftrichter vorgeführt.