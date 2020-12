Illegales Autorennen: Raser fährt Polizisten um

Bei einer spontanen Verkehrskontrolle hat ein Raser absichtlich einen Polizisten, der ihm den Weg verstellen wollte, leicht angefahren.

Immer wieder sorgen Raser in München für Ärger. Die Polizei führt deswegen vermehrt Schwerpunktkontrollen durch. (Symbolbild)

München - Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr bemerkte ein 32-jähriger Polizeibeamter in seiner Freizeit ein illegales Autorennen: Er fuhr den Brudermühltunnel in Richtung stadteinwärts, als sich von hinten kurz vor der Tunnelausfahrt vier Autos näherten.

Die Fahrer fuhren viel zu schnell, überholten sich gegenseitig ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, gefährdeten andere Fahrzeugführer und stoppten erst an einem Rotlicht an der Kreuzung Tegernseer Landstraße/Chiemgaustraße.

Verkehrskontrolle scheitert

Der Polizeibeamte versetzte sich in Dienst und unterzog einen der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle. Er wies sich als Polizeibeamter aus. Der Fahrzeugführer eines VW Golf reagierte aber nicht auf die Ansprache des Beamten.

Raser rammt Polizisten aus dem Stand

Stattdessen versuchte er durch leichtes Anfahren, den Beamten abzudrängen. Der Polizeibeamte trat daraufhin vor den VW, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Der Golf-Fahrer fuhr trotz Aufforderung, stehen zu bleiben, an. Der 32-jährige Beamte stürzte auf die Motorhaube und fiel zu Boden. Er verletzte sich leicht.

Der Golf-Fahrer und die drei weiteren Pkws flüchteten über die Chiemgaustraße.

Täterbeschreibung: Im VW Golf saß ein männlicher Fahrer, dunkle Haare, im Alter von 21 bis 27 Jahren. Bei dem Pkw handelt es sich um einen dunklen VW Golf, neueren Baujahrs. Hinweise nimmt das Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, unter Tel.: 089 6216- 3322 entgegen.