Flucht von Sendling bis Starnberg: Raser (18) fährt der Polizei davon

Bis nach Starnberg brauste ein 18-Jähriger, um sich und seine Freunde einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auch eine Leitplanke konnte seine Flucht nicht stoppen.

Sendling - In den frühen Morgenstunden des Sonntag ist es zu einer Verfolgungsjagd eines Großaufgebots der Polizei mit einem jungen Raser gekommen. Wie die Beamtem berichtet, flüchtete ein Mercedes gegen halb sechs Uhr morgens vor einer Routine-Verkehrskontrolle und bretterte mit überhöhter Geschwindigkeit durch Sendling.

Kurz stoppte der Wagen sogar und ließ eine Frau aussteigen – die sofort davonlief und bisher nicht identifiziert werden konnte.

Der Fluchtwagen schrammte an einem Fiat entlang, der am Straßenrand geparkt war, brauste auf der Autobahn A95 bis nach Starnberg und fuhr dann die A952 wieder zurück in Richtung München.

Vor dem Autobahndreieck Starnberg allerdings war dann Schluss mit der Irrfahrt: Der Wagen fuhr an der Auffahrt zur A95 in Richtung Weilheim in die Leitplanke. Zwei Personen stiegen aus und rannten zu Fuß davon.

Münchner (18) hatte keinen Führerschein

Die Polizei durchkämmte das Gebiet mit einem Hubschrauber – und stoppte schließlich einen 18-jährigen Münchner, der verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Einen Führerschein hatte der junge Mann nicht.

Ihm drohen nun Anzeigen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Autobahn war im Bereich der Unfallstelle rund drei Stunden gesperrt.