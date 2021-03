Flammeninferno in Pasinger Innenhof - Ursache noch unklar

In der Nacht auf Dienstag ist ein Mülltonnenhaus in einem Pasinger Innenhof komplett ausgebrannt.

Das brennende Müllhäuschen in Pasing.

Pasing - Nächtlicher Einsatz für die Münchner Berufsfeuerwehr: In einem Innenhof in der Fritz-Berne-Straße ist ein etwa 36 Quadratmeter großes Mülltonnenhaus in Brand geraten.

Mülltonnenhaus brennt - Ursache noch unklar

Als die Einsatzkräfte am Dienstag um kurz nach Mitternacht eintrafen, erleuchtete bereits ein Flammenmeer das Häuschen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, weitere Trupps durchsuchten die angrenzenden Gebäude auf eine eventuelle Verrauchung. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet.

Das Häuschen sowie die darin befindlichen Mülltonnen brannten bei dem Feuer komplett aus. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, laut Polizei wird der Sachschaden auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.