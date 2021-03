Versuchter Mord? Mann sticht Ex-Freundin nieder

Am Moosacher Bahnhof sticht der Mann unvermittelt auf die Frau ein – sie überlebt durch Glück.

Moosach - Nur dank der schnellen Reaktion ihres Ehemanns und einer sofortigen ärztlichen Versorgung hat eine 43-Jährige die Attacke ihres Ex-Freunds überlebt. Die Mordkommission ermittelt nun gegen den 38-jährigen Mann, der sich in U-Haft befindet.

Wie die Beamten berichten, passte der 38-jährige Wohn- und Arbeitslose seine ehemalige Freundin aus München in unmittelbarer Nähe des Moosacher Bahnhofs ab und griff sie unvermittelt und ohne Vorwarnung mit einem Stichwerkzeug an. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Schnelle Hilfe: Ehemann rettet seiner Frau das Leben

Der Ehemann des Opfers konnte die Hilferufe seiner Frau hören, eilte ihr zu Hilfe und konnte hierbei den ihm bekannten Täter noch vom Tatort flüchten sehen. Er brachte seine Frau umgehend in ein Krankenhaus in der Nähe. Aufgrund der dadurch möglichen, schnellen ärztlichen Versorgung und einer Notoperation konnte das Leben der Frau gerettet werden. Sie schwebt laut Polizei aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Täter konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatorts durch Zivilbeamte festgenommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete er auf der Polizeiwache Widerstand gegen die festnehmenden Polizeibeamten.

Ex-Freund wegen versuchten Mordes in U-Haft

Gegen den Tatverdächtigen lagen bereits in der Vergangenheit gerichtliche Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz vor, welche dieser zurückliegend bereits missachtet hatte. Auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ die zuständige Ermittlungsrichterin Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 38-Jährigen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Im Bereich des Tatorts sollen sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen aufgehalten haben. Zeugen dieser Tat werden darum gebeten sich umgehend mit dem Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.