Einbrecher plündern Apple Store: Laptops und iPhones geklaut

Einbruch im Apple Store in der Münchner Innenstadt! Am frühen Montagmorgen wurde der Laden in der Rosenstraße geplündert, der oder die Täter konnten mit rund 60 hochwertigen Geräten flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

15. März 2021 - 16:11 Uhr | AZ

Der Apple-Store in der Münchner Innenstadt. (Archivbild) © imago / Imagebroker

Altstadt - Am Montagmorgen, um kurz vor 5 Uhr, hat ein Passant die Polizei alarmiert. Im Apple Store in der Rosenstraße schrillte der Alarm, zudem war die Eingangstüre aufgebrochen und zertrümmert. Die Täter sind mit roher Gewalt eingedrungen und haben die Auslagen geplündert. Sie verschwanden mit rund 60 Geräten – darunter viele Laptops und Smartphones. Der Schaden sowie Gesamtwert der geklauten Artikel liegt laut Polizei bei über 50.000 Euro. Erste Ermittlungen deuten auf mehrere Täter hin. Lesen Sie auch Apple investiert Milliarden-Summe in Standort München: "Absolut bombig" X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Polizei hofft auf Zeugenhinweise Die Polizei bittet um Unterstützung. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich ans Münchner Polizeipräsidium (Kommissariat 51), Tel. 089 29100, oder jede andere Polizeidienststelle wenden.