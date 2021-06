Feuerwehr hilft Rollstuhlfahrer aus misslicher Lage

Weil der Aufzug an seiner Arbeitsstätte den Dienst verweigerte, konnte ein Rollstuhlfahrer nicht ins Erdgeschoss fahren. Starke Männer der Feuerwehr retteten ihn aus dieser misslichen Lage.

Giesing - Da freut man sich am Freitagnachmittag auf das Wochenende, will nach Hause und dann streikt der Fahrstuhl. Normalerweise kein Problem, nimmt man eben die Treppe, aber sitzt man im Rollstuhl, wird das Ganze komplizierter.

So geschehen einem 25-jährigen Münchner am Tegernseer Platz. Wie die Feuerwehr berichtet, wollte der junge Mann am Freitag, gegen 14 Uhr, gemeinsam mit seinen Kollegen und Kollegen ins verdiente Wochenende.

Aufzug geht nicht, Rollstuhlfahrer kann nicht nach Hause

Doch dieser Wunsch fand schnell ein abruptes Ende, denn der Aufzug, der vom vierten Stock seiner Arbeitsstätte nach unten führt, war defekt. Da der 25-Jährige aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen an den Rollstuhl gefesselt ist, gab es ein Problem, denn Treppensteigen kam nicht in Frage.

Seine Kollegen versuchten den Hausmeister und auch den Notdienst der Aufzugsfirma zu erreichen, doch dabei blieben sie erfolglos.

Nachdem nach knapp vier Stunden noch immer keine Hilfe unterwegs war, alarmierte einer der Kollegen schlussendlich die Feuerwehr.

Mit einem sechs Mann starken Hilfeleistungslöschfahrzeug eilte die Feuerwehr zur Hilfe. Dafür wurde der 25-Jährige zunächst kurzerhand auf einen Stuhl gesetzt, anschließend trugen vier der Einsatzkräfte den 160 Kilogramm schweren Rollstuhl vier Stockwerke nach unten.

Feuerwehrmänner tragen 160 Kilo schweren Rollstuhl nach unten

Zum Schluss wurde dann noch der 25-jährige Rollstuhlfahrer in ein Tragetuch gelegt und nach unten zu seinem Gefährt gebracht.

Nach einem großen Dankeschön und einem Gruppenfoto konnte das wohlverdiente Wochenende, mit ein paar Stunden Verspätung, dann doch noch beginnen.