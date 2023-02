Feuer am Autohaus: Luxus-Porsche brennt vollkommen aus – Ursache noch unklar

Als die Feuerwehrleute am Autohaus eintreffen, steht das Fahrzeug bereits in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Im Porschezentrum an der Schleibingerstraße in Haidhausen steht ein ausgebrannter Porsche.

Au-Haidhausen - Der Sportwagen ist nur mehr ein Häufchen Schrott. Weder Kennzeichen noch Fahrzeugcode sind noch zu erkennen. Deshalb war am Mittwoch auch noch unklar, um welches Modell es sich handelt.

Der Porsche stand in der Nacht auf Mittwoch vor dem Porschezentrum in der Schleibingerstraße, angeschlossen an eine Ladestation. Gegen 4.30 Uhr brach der Brand aus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Wagen bereits vollkommen in Flammen. Die Scheiben des nahegelegenen Gebäudes waren zwar gesprungen, hielten allerdings dem Feuer stand. Somit entstand im Inneren des Gebäudes kein Schaden.

Ursache dürfte, so vermutet die Polizei, ein technischer Defekt sein. Schaden: rund 100.000 Euro.