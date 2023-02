Neuhausen: Kiosk-Chef vertreibt Axt-Räuber mit Baseball-Schläger

Ein Kiosk-Chef überrascht den maskierten Dieb. Der ergreift die Flucht.

Neuhausen - In dieser Geschichte am frühen Montagabend, gegen 20.30 Uhr, sammeln sich gleich zwei Ungewöhnlichkeiten. Zum einen hat ein junger Mann – maskiert mit OP-Schutz – eine Axt unter seinem Pulli hervorgezogen, als er einen Kiosk nahe der Leonrodstraße ausrauben wolle. Er hielt sie vor, forderte Bargeld.

Junger Mann droht mit Axt – Kioskbesitzer mit Baseballschläger

Nun ist die Axt bei Überfällen in München bekanntlich nicht die bevorzugte Raubwaffe. Da sind schon Schreckschusswaffen, echte Pistolen oder Messer häufiger die erste Wahl. So weit also zur ersten Ungewöhnlichkeit.

Doch dann überraschte der Kioskbetreiber und beendete den Raubzug. Der wehrhafte Mann, Jahrgang 1972, zog einen Baseballschläger unter seinem Tresen hervor und zeigte ihn dem Räuber deutlich. Das war die zweite Ungewöhnlichkeit. Und da standen sie gegenüber: der Axträuber und der Kioskbetreiber mit Baseballschläger.

Räuber verschwindet erfolglos

Offenbar wirkte die Kombination aus Baseballschläger und Kioskbetreiber bedrohlicher als der schmächtige Mann mit OP-Maske und Axt. Der nervöse Axträuber verschwand erfolg- sowie spurlos.