Einbruchserie in München geht weiter: Bargeld und Schmuck erbeutet

Die Einbrüche gehen in Berg am Laim, Harlaching, Solln und Gern über die Bühne. In einem Fall ertappt eine Frau die Täter und flüchtet zu ihrer Nachbarin. Die Polizei sucht Zeugen.

München - Die Polizei hat am Donnerstag gleich vier Einbrüche in verschiedenen Münchner Stadtvierteln gemeldet. Die Kommissariate 52 und 53 ermitteln.

Berg am Laim: Schmuck und Bargeld bei Einbruch erbeutet

In Berg am Laim hatte am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ein 66-jähriger Mann festgestellt, dass in seine Wohnung eingebrochen wurde. Nach ersten Ermittlungen gelangten der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise durch die Hauseingangstür, drangen gewaltsam in die Wohnung im zweiten Obergeschoss ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Bei der Nachbarschaftsbefragung gab eine Anwohnerin an, sie habe gegen 14.40 Uhr gehört, wie an der Tür des 66-Jährigen geklingelt worden und später eine Tür zugefallen sei. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

Zeugenaufruf: Wer hat am Mittwoch (22. Februar) zwischen 14.30 Uhr und 16.20 Uhr im Bereich der Hohenburgstraße, Roßsteinstraße, Ursberger Straße, Hansjakobstraße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Kommissariat 53 im Polizeipräsidium München (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Harlaching: Täter flüchten unerkannt

In Harlaching bemerkte am Mittwoch gegen 23.30 Uhr ein 82-jähriger Mann einen Einbruch. Die Haus- und Wohnungseingangstür waren gewaltsam geöffnet, im Inneren der Wohnung Schubladen und Schränke durchwühlt worden. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten diverse Schmuckstücke.

Zeugenaufruf: Wer hat am Mittwoch (22. Februar) zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr im Bereich der Harthauser Straße, Holzkirchner Straße, Geiselgasteigstraße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Kommissariat 53 (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Solln: Zwei Geldkassetten aus einer Bildungsstätte entwendet

Auch im dritten Fall konnten der oder die Täter unerkannt flüchten, nachdem sie in einer Heilpädagogischen Tagesstätte in Solln zwei Geldkassetten mit Bargeld gestohlen hatten. Ein Mitarbeiter der Einrichtung verständigte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr die Polizei.

Zeugenaufruf: Wer hat im Zeitraum zwischen Dienstag (21. Februar, 16 Uhr) und Mittwoch (22. Februar, 7.30 Uhr) im Bereich der Allescherstraße, Hofbrunnstraße, Becker-Gundahl-Straße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Kommissariat 52 (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Gern: Frau ertappt Einbrecher auf frischer Tat und flüchtet zur Nachbarin

Am Mittwoch ertappte eine Frau zwei Männer auf frischer Tat bei deren Raubzug in ihrem Einfamilienhaus in Gern. Die 64-Jährige war gegen 16.40 Uhr nach Hause gekommen, vernahm im Erdgeschoss verdächtige Geräusche aus dem Keller, bemerkte dort zwei fremde Männer und flüchtete zu einer Nachbarin. Die eintreffenden Polizeistreifen überprüften das Anwesen und trafen dort niemanden mehr an. Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter durch ein Kellerfenster ein und erbeuteten Schmuck.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, kurze weiße Jacke

Männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, kurze weiße Jacke Täter 2: Männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wilhelm-Düll-Straße, Tizianstraße, Waisenhausstraße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Kommissariat 53 (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.