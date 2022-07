Feldmoching und Hasenbergl: Kinder fordern Wald- und Wasserspielplatz

Konkrete Ideen: Das wünschen sich die jungen Münchner für den Norden der Stadt.

Hasenbergl - Kinder, die in der Stadt aufwachsen, wissen, was sie brauchen. Gerlinde Dunzinger (SPD) hat als Kinder- und Jugendbeauftragte des Bezirks Feldmoching-Hasenbergl die aktuellen Forderungen gesammelt.

An der Grundschule Eduard-Spranger-Straße hatte sie zur Kinder- und Jugendversammlung geladen. Diese Verbesserungen werden gewünscht.

Verkehr: Tempo 30 vor der Toni-Pfülf-Schule und Bodenschwellen im Wohngebiet nahe Grundschule Feldmochinger Straße. Zudem einen verkehrsberuhigten Bereich und Zebrastreifen rund um die Thelottschule.

Kinder wünschen sich: Beseitigt den Müll in der Natur in Ludwigsfeld

Die jungen Münchner fordern einen Waldspielplatz und einen Wasserspielplatz. Die Spielplätze am Schnepfenweg und am Heinrich-Braun-Weg, auch der Nettospielplatz sollten aufgewertet werden. Auch eine Verbesserung des Fußballplatzes am Lerchenauer See wird von der Stadt erwartet.

Die Natur ist ihnen wichtig: Das Biotop am Blütenanger soll in den Blickpunkt rücken. Die jungen Münchner schlagen der Stadt vor, essbare Pflanzen, wie Beerensträucher, am Goldschmiedplatz-Spielplatz zu pflanzen. Sie möchten, dass der Müll in der Natur in Ludwigsfeld beseitigt wird. Und fordern ganz konkret die Erhaltung des Grüns und der Naturnähe in der Siedlung Ludwigsfeld.