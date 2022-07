Ideen von Kindern: Das Hasenbergl unter der Lupe

Was im Stadtteil für sie besser werden soll - Kinder und Jugendliche präsentieren ihre Ideen.

"Ran an den Stadtteilkoffer" - für ein kinderfreundlicheres Hasenbergl.

Hasenbergl - Wie sehen Kinder ihren Stadtteil? Was finden sie gut? Wie erleben Sie den Verkehr und wie ihre Wege im Alltag?

In den Stadtteilen Feldmoching und Hasenbergl haben Mädchen und Jungen nun ihre Gegend ganz genau unter die Lupe genommen. Sie haben schriftlich und auf Bildern festgehalten, was für sie verändert und verbessert werden sollte, auch in Sachen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten.

Adressaten ihrer Wünsche sind die Stadtpolitik und die Verwaltung. Am 1. Juli haben die jungen Münchner ihre Ideen offiziell bei der Kinder- und Jugendversammlung vorgestellt.

Unter dem Thema "ran an den Stadtteilkoffer" konnten sich Jugendgruppen, Kindergärten, Horte und Lehrer beteiligen. Dafür liehen sie sich einen Stadtteilkoffer. Der Inhalt: Fragenkataloge und Materialien aus denen Plakate, Fotostorys und Filme entstehen können - ein Strauß an Anregungen für ein kinderfreundlicheres Hasenbergl.

Bis 23. Juli können die Vorschläge der Kinder in einer Ausstellung angeschaut werden. Ort: Stadtbibliothek Hasenberg in der Blodigstraße.