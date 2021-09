Fast 100 km/h zu schnell! Erneut Raser auf der Ingolstädter Straße unterwegs

Immer wieder erwischt die Polizei Raser auf der Ingolstädter Straße. Dieses Mal war ein 25-Jähriger mit fast 100 km/h zu schnell unterwegs.

Milbertshofen - Bei einer Verkehrskontrolle auf der Ingolstädter Straße ist der Polizei schon wieder ein Raser ins Netz gegangen.

Am Freitag vergangener Woche führte die Polizei laut eigenen Angaben in den späten Abendstunden eine Geschwindigkeitskontrolle mithilfe eines Lasermessgerätes durch.

Starnberger rast über Ingolstädter Straße

Gegen 23 Uhr erwischten sie dann einen 25-Jährigen aus Starnberg, der mit seinem Mercedes über den Ingolstädter Ring düste - und das mit einer Geschwindigkeit von 143 hm/h. Zugelassen sind in diesem Abschnitt aber lediglich 50!

Die Beamten hielten den jungen Mann an und zeigten ihn wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit an. Der Starnberger, der nüchtern war, bekommt nun voraussichtlich zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot, wie die Polizei mitteilte. Zudem droht dem Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei München weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen führt. Sie will deshalb weiterhin gezielte Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und Verstöße konsequent ahnden.