Fasaniere: Unbekannter fährt gegen Bahnschranke - Sperrung für zwei Stunden

Feldmoching - Der Fahrer eines Kleintransporters ist an einem Bahnübergang in München gegen eine sich senkende Schranke gefahren. Dabei beschädigte der Unbekannte den Schrankenbaum stark, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Fahrer sei am Dienstag in den Bahnübergangsbereich nahe der S-Bahn-Haltestelle Fasanerie eingefahren, obwohl sich die Halbschranken bereits gesenkt hätten und die Ampel schon länger rot geblinkt habe. Anschließend setzte er den Angaben nach seine Fahrt fort.