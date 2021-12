Show-Arena in Fröttmaning: Tram-Parkplatz statt Pferdepalast?

Wo sich die Show-Arena in Fröttmaning befindet, plant die MVG einen neuen Betriebshof.

Muss der Pferdeshow-Palast in Fröttmaning einem Betriebshof für die MVG weichen? (Symbolbild)

Fröttmaning - Hunderte Millionen Euro investiert die Stadt in den Ausbau ihres Tramnetzes. So hat es der Stadtrat gestern beschlossen. Von dem Geld baut München unter anderem die Tram-Westtangente und die Tram-Neubaustrecke im Münchner Norden von Schwabing bis Kieferngarten.

Doch die Trambahnen, die auf diesen neuen Strecken fahren, müssen irgendwo untergestellt und gewartet werden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) befindet sich deshalb auf der Suche nach Standorten für neue Betriebshöfe.

Wo wird der neue Betriebshof in München gebaut?

Bis 2034 werde, so führt es die MVG aus, dringend ein weiterer Betriebshof von etwa sieben Hektar benötigt. Denn durch die vielen neuen Strecken und Taktverdichtungen steige der Bestand um 100 auf 270 Fahrzeuge.

Auch einen Standort bringt die MVG ins Spiel: auf der Maria-Goeppert-Mayer-Straße in Fröttmaning, wo sich der Pferdeshow-Palast befindet. Das Grundstück gehört der Stadt, allerdings läuft der Pachtvertrag noch bis Frühling 2028. Eine außerordentliche Kündigung ist laut Kommunalreferat nur aus wichtigen Grund möglich. Ein solcher liege nicht vor.

Auch der Verkehrsexperte der SPD-Nikolaus Gradl rechnet damit, dass der neue Betriebshof, wo Pferdeshows stattfanden, erst in den 30er Jahren gebaut wird. Er schlägt vor, dass dort dann nicht nur Trams und Busse parken, sondern, dass es darüber auch Flächen für eine kulturelle Nutzung geben soll. Wohnraum sei an dieser Stelle jedoch schwierig, so Gradl.