Familie gerettet: Kinder stecken drei Stunden in Aufzug fest

Die Erleichterung danach war fast so groß wie der Schreck währenddessen: Mehrere Stunden saß eine Mutter mit ihren Kindern in einem Aufzug in Laim fest.

13. Mai 2022 - 11:49 Uhr | AZ

Kurz vor der ersten Etage war Schluss: Der Fahrstuhl blieb stecken. (Symbolbild) © imago/Westend61