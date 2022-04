Haidhausen: Auto stürzt Aufzugsschacht hinab – Münchner (77) schwer verletzt

Ein 77-Jähriger ist mit seinem Auto versehentlich in einen Pkw-Aufzug gerast und mehrere Meter in den Aufzugsschacht hinabgestürzt. Der Autofahrer wurde schwer verletzt.

Das Auto stürzte rund sieben Meter in die Tiefe.

Au-Haidhausen - Spektakulärer Unfall in Haidhausen: Ein 77-jähriger Münchner ist mit seinem Mercedes einen Aufzugsschacht hinabgestürzt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann am frühen Dienstagabend in die Tiefgarage einer Wohnanlage in der Schneckenburgerstraße einfahren. Die Tiefgarage besteht aus zwei Untergeschossen, die jeweils mit einem Pkw-Aufzug erreicht werden können.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stand der 77-Jährige vor einem Aufzug und rutschte dabei versehentlich mit seinem Fuß vom Brems- aufs Gaspedal. Dadurch fuhr das Auto los und durchbrach die geschlossene Aufzugstür, in der Folge stürzte er mit seinem Wagen rund sieben Meter in den Aufzugsschacht hinab. Der Sturz endete in der Aufzugskabine, die sich im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage befand – durch die Wucht wurde das Dach der Kabine vom Auto durchbrochen.

Hoher Sachschaden an Auto und Aufzugsanlage

Der 77-Jährige wurde schwer verletzt. Die Höhenrettung der alarmierten Feuerwehr musste ihn aus seinem Wagen befreien, danach kam er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die Höhenretter der Münchner Feuerwehr befreiten den Mann aus seinem Auto. © Berufsfeuerwehr München

Der an Auto und Aufzugsanlage entstandene Sachschaden ist enorm – die Polizei schätzt ihn auf über 200.000 Euro. Am Mittwoch wird der verunfallte Wagen durch eine Fachfirma geborgen.