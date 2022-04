Von Kind provoziert gefühlt? Frau tritt Mädchen (6) in den Rücken

Am Montag hat eine Frau am Münchner Hauptbahnhof ein sechsjähriges Mädchen getreten. Zudem beleidigte und bedrohte die 56-Jährige die Mutter des Kindes.

Ludwigsvorstadt - Am Montagabend befanden sich eine 56-jährige Frau, eine 25-Jährige sowie ihr sechsjähriges Kind in einem Coffee-Shop am Münchner Hauptbahnhof. Als das Mädchen einen Becher im Müll entsorgen wollte und dafür an der 56-Jährigen vorbeiging, eskalierte die Situation.

Wie die Bundespolizei berichtet, trat die Frau dem Mädchen mit dem Fuß in den Rücken. Möglicherweise fühlte sich durch das Kind provoziert. Als die Mutter herbeieilte, wurde sie von der Frau beleidigt und bedroht.

Bei der Vernehmung durch die Bundespolizei machte die Angreiferin einen "geistig verwirrten Eindruck". Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Die Sechsjährige erlitt durch den Tritt leichte Hautabschürfungen, eine weitere medizinische Versorgung benötigte sie nicht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die 56-Jährige auf freien Fuß gesetzt.