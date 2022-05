Fahndung nach Schüssen in Milbertshofen: Polizist stellt Verdächtigen mit Warnschuss

Wegen mehrerer Schüsse in Milbertshofen ist am Mittwochabend ein Großaufgebot der Polizei ausgerückt. Ein Beamter gab im Rahmen der Fahndung einen Warnschuss ab.

Milbertshofen - Am Mittwochabend sind in der Keferloherstraße in Milbertshofen Schüsse gefallen: Die Münchner Polizei war schnell mit rund 30 Streifen am Ort des Geschehens.

Schüsse in Milbertshofen: Polizei findet verletzten Mann

Gegen 22 Uhr hatten mehrere Personen über den Notruf mehrere Schüsse gemeldet. Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte einen 24-Jährigen, der sich auf dem Gehweg der Schleißheimer Straße befand und am Bein verletzt war. Die Wunde sehe nach einer Schussverletzung aus, sagte ein Polizeisprecher der AZ noch am späten Mittwochabend. Dieser Verdacht bestätigte sich auch am Tag nach dem Vorfall.

Am Mittwochabend rückte die Polizei nach Milbertshofen aus. Zeugen hatten eine Schießerei gemeldet. © Thomas Gaulke

Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Vor Ort konnten die Beamten noch am Abend mehrere Patronenhülsen auf der Straße sichern, diese werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Im Rahmen der Fahndung führte die Polizei umfangreiche Spurensicherungs- und Ermittlungsarbeiten durch. Erste Ermittlungen ergaben anschließend Hinweise auf ein Auto, das sich vom Tatort entfernt hatte, kurz bevor die ersten Streifen eintrafen. Dieses Auto, ein Mercedes, konnten die Beamten wenig später geparkt in der Schopenhauerstraße feststellen.

Verdächtiger Mann: Polizist gibt Warnschuss ab

Dabei verhielt sich auch ein Mann auffällig, der sich dem Wagen näherte. Als er von der Polizei auf einen möglichen Zusammenhang mit den Schüssen in der Keferloherstraße angesprochen wurde, lief er davon. Daraufhin gab einer der Beamten einen Warnschuss in eine Grünfläche ab. Der Mann, ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München, blieb stehen – die Polizei konnte ihn anschließend überprüfen und vernehmen. "Im Rahmen der ersten Vernehmung und Ermittlungen hat sich kein Tatverdacht ergeben. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei ermittelt weiter und sucht nach Zeugen: Wer am Mittwochabend im Bereich der Keferloher- und Schleißheimer Straße Verdächtiges gesehen hat, soll sich beim K11 der Münchner Polizei (Tel. 089/29100) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.