Einbahnregelung auf der Balanstraße: Deutliche Kritik an grün-rotem Beschluss

Die Balanstraße wird auf einem Teil für Autos zur Einbahnstraße. Von der Opposition hagelt es Kritik für die Pläne der Rathauskoalition.

Au-Haidhausen - Kleiner Umbau mit großer Wirkung? Die Balanstraße wird auf dem Abschnitt zwischen der St.-Cajetan-Straße und Orleanstraße/Auerfeldstraße für Autofahrer zur Einbahnstraße. Der Umbau erfolgt im Zuge der Sanierung der Eisenbahnüberführung an der Balanstraße. Das beschloss der Bauausschuss in dieser Woche – vorangegangen war ein Antrag der grünen und roten Stadtratsfraktion.

Durch die Einbahnregelung bekommt der Radverkehr mehr Platz, in Richtung Süden kann so nämlich eine gemeinsame Spur für Busse und Fahrräder entstehen. Der Abschnitt soll später Teil des geplanten Radschnellwegs nach Oberhaching werden.

Grünen-Stadtrat Christian Smolka zeigte sich erfreut über den Beschluss: "Der Radverkehr wird auf diesem Abschnitt der Balanstraße zukünftig komfortabler und sicherer sein. Die Stadtratsmehrheit verwirklicht Schritt für Schritt, was sie in ihrem Koalitionsvertrag vor zwei Jahren vereinbart hat: die Umverteilung des Straßenraums zugunsten von Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr."

Einbahnregelung in der Balanstraße: Kritik aus der Opposition

Kritik gibt es von der Opposition: "Der Antrag des Baureferats zur Erneuerung von Eisenbahnbrücken in der gestrigen Sitzung klang vernünftig. Was jedoch Grüne und SPD mit ihrem Änderungsantrag daraus gemacht haben, ließ die Stadträte von CSU mit Freien Wählern und FDP/Bayernpartei fassungslos zurück", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Mittwoch.

Jörg Hoffmann von der FDP bezeichnet die Einbahnregelung als "Staufalle". Zudem kritisiert er, dass erst kürzlich die parallel zur Balanstraße verlaufende Rosenheimer Straße mit breiten Radwegen ausgestattet und dafür Fahrspuren weggenommen wurden. "Eine faire Planung, die allen Mobilitätsarten ihre Berechtigung lässt, darf nicht noch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung kappen."

Zudem fragt sich Hoffmann, wie viele Menschen tatsächlich täglich mit dem Rad von Oberhaching in die Innenstadt pendeln würden, um die Umbaumaßnahme zu rechtfertigen.

Deutliche Worte: OB Reiter muss endlich einschreiten

Fritz Roth, verkehrspolitischer Sprecher der FDP/Bayernpartei, schlägt einen schärferen Ton an: "Die Radl-Radikalen von den Grünen treiben ihren Koalitionspartner vor sich her. Jetzt sind nicht mal mehr 2,30 Meter breite Radwege ausreichend, es müssen drei Meter sein – was kommt als nächstes? Es wäre dringend geboten, dass der Oberbürgermeister einschreitet und in der städtischen Verkehrspolitik wieder Vernunft und Maß einkehren lässt", wird er in der Mitteilung zitiert.

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl spricht davon, dass der motorisierte Individualverkehr auch im Fall der Balanstraße "vergrämt" wird. "Es geht um ein Miteinander in der Mobilität, nicht um ein Gegeneinander."