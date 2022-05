Ein Verletzter nach Schüssen in Milbertshofen: Polizei ermittelt

Wegen einer Schießerei in Milbertshofen musste die Münchner Polizei am späten Mittwochabend zu einem Großeinsatz ausrücken: Ein junger Mann wurde leicht verletzt, der Tatort ist abgesperrt, die Spurensicherung vor Ort.

Etwa 30 Streifen sind am späten Abend nach dem Notruf ausgerückt. (Symbolbild)

Milbertshofen - Am späten Abend sind in der Keferloherstraße Schüsse gefallen: Die Münchner Polizei war schnell mit rund 30 Streifen am Ort des Geschehens.

Schüsse in Milbertshofen: Polizei findet verletzten Mann

Die Beamten seien auf einen "leicht verletzten jungen Mann" gestoßen, die Wunde am Bein sehe nach einer Schussverletzung aus, sagte ein Polizeisprecher der AZ. Der Mann sei in ein Krankenhaus gekommen, der Tatort abgesperrt und die Spurensicherung vor Ort. Eine Patronenhülse wurde bereits sichergestellt.

Gegen 22 Uhr sei der entsprechende Notruf eingegangen, von mehreren Schüssen - fünf oder sechs - sei da die Rede gewesen. Eine Gefahr für weitere Menschen habe nicht bestanden, so der Sprecher weiter, "aber die Schießerei auf offener Straße" habe folgerichtig zu diesem Großeinsatz geführt.

Konkrete Ansätze für Ermittlungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht, "erste vage Hinweise" deuten jedoch auf den Hintergrund von Betäubungsmittelkriminalität hin.