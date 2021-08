Ein Radweg am Pasinger Bahnhof

Bei der Planung der Pasinger S-Bahn-Station hat die Verwaltung getrödelt, so die SPD.

Hier, am Pasinger Bahnhof, soll der Radweg entstehen. (Archivbild)

Pasing - Radler, Autofahrer und Fußgänger kommen sich schon heute am Pasinger Bahnhof häufig in die Quere. Und die Situation könnte in den kommenden Jahren, wenn mehr Menschen die Gegend ziehen, noch chaotischer werden, glaubt Christian Müller, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Münchner Stadtrat.

Die Verwaltung trödelt

Umso ärgerlicher ist es aus seiner Sicht, dass die Verwaltung bei der Verkehrsplanung an der Nordseite des Bahnhofs offensichtlich trödelt. Es gibt sogar Fördermittel im sechsstelligen Bereich, die die Stadt allerdings nie abgerufen habe, sagt Müller. Zwar lasse sich damit nicht der komplette Umbau finanzieren, jedoch hätte die Stadt mit dem Geld zumindest schon längst die Planungen beginnen können.

Doch keine Fahrradgarage in Planung

Zudem ärgert Müller, dass die Fahrradgarage auf dem "Weyl-Gelände" offensichtlich nicht kommt - obwohl diese vom Bezirksausschuss und vom Stadtrat gewünscht war.

Schon vor zwei Jahren habe die SPD die Fahrradgarage beantragt und nun habe er eher nebenbei erfahren, dass diese wohl doch nicht gebaut werden solle - zumindest nicht in den geforderten Dimensionen, sagt Müller.

SPD und Grüne machen jetzt Druck

SPD und Grüne fordern deshalb, dass die Stadt nun endlich aktiv werden soll. Spätestens bis Ende dieses Jahres soll die Verwaltung einen "Fahrplan" vorlegen, wie es mit der verkehrlichen Neuordnung auf der Nordseite des Bahnhofs weitergehen soll, so heißt es in einem aktuellen Antrag.

Berücksichtigen solle die Verwaltung neben der Fahrradgarage auch einen Radweg in das Neubaugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee. Bis spätestens Mitte 2023 soll aus Sicht von SPD das Planungsverfahren inklusive Bürgerbeteiligung abgeschlossen sein. Fertig soll der neugestaltete Bahnhof spätestens 2024 sein.