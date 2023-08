Ein Münchner Urwald: Stadtspaziergang in der Allacher Lohe

In der Allacher Lohe ist der AZ-Stadtspaziergänger Sigi Müller unterwegs, einem urwüchsigen Biotop im Nordwesten.

Allach-Untermenzing - Es war so, wie schon fast das ganze Jahr über. Regen, Wolken, Wind und manchmal ein bisschen Sonne. In der Nacht hatte es geregnet, aber als ich am nächsten Morgen, sehr früh, aus dem Fenster schaute, schien die Sonne. Raus aus dem Bett, wenigstens die Zähne putzen – und 15 Minuten später cruiste ich quer durch die Stadt in Richtung Allacher Lohe.

Allacher Lohe: Schön angelegte Wege, See mit gelben Seerosen

Die Idee dazu hatte ich letzten Sommer, als ich zum Sonnenaufgang auf der Brücke war. Es wurde immer bewölkter, und als ich endlich da war, war es wieder trüb. Trotzdem wollte ich mir einmal die Gegend anschauen, und nach einiger Zeit schien die Sonne milchig für ein paar Stunden, sodass ich meine Fotos machen konnte. Glück gehabt.

Auch das ist die Allacher Lohe - ein völlig undurchdringlicher Dschungel, wie sonst eigentlich bloß noch in Teilen der Isarauen zu finden. © Sigi Müller

An Haferfeldern vorbei entdeckte ich zunächst den schönen See mit gelben Seerosen. Ein paar Stockenten und einige Blässhühner waren auf dem Wasser. Ich ging weiter und kam, über schön angelegte Wege, bald an den großen Rangierbahnhof und blickte von einer Fußgängerbrücke aus auf die Allacher Brücke, wo schon der Frühverkehr rauschte.

Der Rangierbahnhof grenzt unmittelbar an die Allacher Lohe. © Sigi Müller

Geschützte Tiere leben und Pflanzen wachsen in der Allacher Lohe

Zurück in den Wald. Urwaldgleich wächst hier alles. Abgestorbene Bäume, moosbewachsen und bedeckt mit Baumpilzen, liegen überall am Boden. Lianen hängen von den Bäumen. Überall Blumen auf den Freiflächen. Viele geschützte Tiere leben und Pflanzen wachsen hier. Hin und wieder sehe ich eine Bank, da es aber nachts geregnet hatte, waren diese völlig durchnässt und nicht zum Ausruhen geeignet. Auf einer Lichtung mähen zwei Gärtner gerade Teile des hohen Bewuchses, und irgendwann stehe ich vor einem großen Holzstoß.

Überall Leben: Baumpilze und Moose auf abgestorbenen Bäumen. © Sigi Müller

Auf den Blättern und Pflanzen eine Mischung aus Tau und Regentropfen, glänzend wie kleine Diamanten im milchigen Licht. Immer wieder zweigen kleinere Wege von den großen ab, und irgendwann lande ich auf einer Fußgängerbrücke über der A 99.

Ich hatte mich also gründlich verlaufen, wobei, so ganz richtig ist das nicht. Man kann sich bei einem Spaziergang eigentlich gar nicht verlaufen. Er geht dann halt nur ein bisserl länger und man sieht einfach mehr. Und: es lohnt sich.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller