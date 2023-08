Hund springt in München in die reißende Isar: Cuba von Feuerwehr gerettet

Weil der Rhodesian Ridgeback plötzlich am Isarwehr über die Mauer ins Wasser gesprungen war, musste die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken.

Oberföhring - Die Münchner Feuerwehr hat am Sonntag an der Wehranlage in Oberföhring einen Hund aus der reißenden Isar gerettet. Wie die Feuerwehr berichtet, war Cuba, ein zwei Jahre alter Rhodesian Ridgeback, gegen 16 Uhr mit seiner Besitzerin auf dem Wehr unterwegs, als er unvermittelt über die Mauer ins Wasser sprang. Die Hundehalterin wählte daraufhin sofort den Notruf.

Nach den starken Regenfällen führt die Isar derzeit deutlich mehr Wasser als sonst. © Berufsfeuerwehr München

Nach den starken Regenfällen führt die Isar derzeit deutlich mehr Wasser als sonst, doch Cuba konnte sich aus dem Strudel in ruhigeres Gewässer befreien und wartete vor einem geschlossenen Schleusentor auf seine Retter.

Besorgte Hundehalterin in Schwimmweste sitzt mit im Schlauchboot

Mit einem Schlauchboot ging es für die Feuerwehrleute zur Wehranlage, Cubas Frauchen hatten die Helfer kurzerhand eine Schwimmweste angezogen und sie mitgenommen – damit der Hund möglichst schnell wieder in vertraute Hände kommt. Wenig später schloss die glückliche Halterin ihren kleinen Ausreißer auch schon wieder in die Arme.