Ein Jahr später als geplant: Der neue Bahnsteig in München-Laim ist fertig

Der neue Bahnsteig und das dazugehörige Gleis in Laim steht kurz vor der Inbetriebnahme – ein Jahr später als geplant. Die AZ hat sich bei einer Baustellenführung vor Ort umgesehen. Auch Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter kam nach München.

Klaus-Dieter Josel (Bahnchef Bayern, li.), Christian Bernreiter (Verkehrsminister Bayern) und Projektleiterin Anke Hering am neuen Bahnsteig in Laim.

Laim - Die Fahrgäste an dem schmalen Bahnsteig in Laim warten vor beschmierten Pressholzplatten auf die S-Bahnen, die stadtauswärts fahren. Vor dieser provisorischen Wand liegen Kabel und Metallteile im Schmutz – die Überbleibsel eines Fahrkartenautomaten. Ein gelber Kaffeebecher und eine leere Plastikflasche haben sich dazu gesellt. Kein schöner Anblick für die Wartenden – aber ein Ende ist in Sicht.

Am 21. August geht der neugebaute Bahnsteig 1 mit dem dazugehörigen neuen Gleis in Betrieb, er versteckt sich hinter der Pressholzplatte. Bis die Fahrgäste den neuen Bahnsteig nutzen können, muss das neue Gleis noch mit der bestehenden Stammstrecke verbunden werden. Dann folgen Abnahmeprüfungen und Probefahrten. Das kann nicht bei laufendem Betrieb geschehen – daher ist die Stammstrecke bis zum 21. August gesperrt.

Eines der neuen Gleise: Noch führt es ins Leere, doch es soll ein Teil der Zweiten Stammstrecke werden. © Bernd Wackerbauer

Bahnhof in Laim bleibt Baustelle – bis die Zweite Stammstrecke fertig ist

Gebaut wird am Laimer Bahnhof schon seit 2017. Und er wird auch noch eine ganze Weile eine Baustelle bleiben – bis die Zweite Stammstrecke fertig ist. Denn in Laim treffen zukünftig die beiden Stammstrecken aufeinander.

Das Betriebskonzept soll so bleiben, wie es jetzt ist: mit einem Bahnsteig für die Züge, die stadtauswärts fahren und mit einem für die stadteinwärts fahrenden. Wenn alles fertig ist, soll es hier vier Gleise an vier Bahnsteigkanten geben, um den Umstieg von der Ersten zur Zweiten Stammstrecke zu erleichtern.

Noch ist er gesperrt: Der neue Bahnsteig in Laim für die Züge, diestadtauswärts fahren. © Bernd Wackerbauer

Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel von der Deutschen Bahn findet: "Die Inbetriebnahme des ersten neuen Gleises mit Bahnsteig in Laim ist ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Bau der Zweiten Stammstrecke."

Verkehrsministe Christian Bernreiter besichtigt Bahnhof in Laim: "Megaprojekt"

Ihn und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter führte die Projektleiterin Anke Hering am Freitag über die Baustelle. "Die Zweite Stammstrecke ist ein Megaprojekt, von dem Fahrgäste weit über den Großraum München hinaus profitieren werden. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Arbeiten hier am neuen Bahnsteig in Laim vorankommen und die Fahrgäste ihn schon bald benützen können", so Bernreiter.

Ursprünglich hätte der neue Bahnsteig aber schon viel früher in Betrieb genommen werden sollen – im Juni 2022, vor über einem Jahr. Doch es habe große Herausforderungen bei den Bauarbeiten gegeben. "Am schwierigsten ist es immer, in den laufenden Betrieb reinzupassen", sagt Anke Hering.

Signaltechnik sorgte für Verzögerung der Bauarbeiten

Die Züge fahren auch während der Bauarbeiten, die Reisenden laufen weiter am Bahnhof. "Die Abstimmungen mit dem Betrieb sind sehr zeitintensiv", so Hering. "Es ist kompliziert, unter rollendem Rad zu bauen", ergänzt Projektleiter Nils Meyer-Grothe.

So soll der Laimer Bahnhof irgendwann mal aussehen: Der erste Teil dieses großen Projekts ist nun fertig geworden. © DB

Eine Verzögerung habe es auch aufgrund der Signaltechnik gegeben. "Wir sind hier an einem Bahnknoten, an dem viele Signale stehen und mehrere Stellwerke aufeinander abgestimmt sind", sagt Meyer-Grothe.

Es sei schwer, die Planung an den Bestand anzupassen. "Auch das enge Baufeld ist eine Herausforderung", sagt Hering. Man könne immer nur ein altes Stück abbrechen und dann ein neues Stück bauen.

Neuer Bahnhof in Laim: Verbesserungen für Fahrgäste erst, wenn die Zweite Stammstrecke fertig ist

Was ändert sich nun konkret für die Fahrgäste? Im Grunde genommen nur, dass sie ab dem 21. August den neuen Bahnsteig benutzen. Neu sind auch die Rolltreppen, die es am neuen Bahnsteig 1 gibt. Der eigentliche Vorteil für die Reisenden käme erst, wenn die Zweite Stammstrecke in Betrieb geht, so Meyer-Grothe.

Müssen noch befüllt werden: die Info-Kästen am neuen Bahnsteig. Dahinter eine Pressholzplatte. © Bernd Wackerbauer

In den nächsten Jahren wird der Bahnhof in Laim eine Baustelle bleiben. Die Arbeiten am nächsten Bahnsteig sollen unmittelbar nach der Inbetriebnahme des neuen Bahnsteigs beginnen: "Dann fangen wir gleich an mit dem Bahnsteig 2, das wird so bis November 2025 dauern."

Danach geht es weiter mit den Bahnsteigen 3 und 4. Die Fahrgäste in Laim werden also weiterhin vor Pressholzplatten auf ihre S-Bahn warten und Baustellengeräuschen lauschen. Nur an einem moderneren Bahnsteig eben.