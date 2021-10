Ein Hochhaus, zwei Brände: Großeinsatz der Feuerwehr in Laim

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in einem Hochhaus in Laim gleich zu zwei Bränden gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

28. Oktober 2021 - 07:25 Uhr | AZ

Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Hochhaus in Laim. © Twitter: @BFMuenchen

München - Zwei Brände in einem Hochhaus – einmal oben, einmal unten. Am frühen Donnerstagmorgen rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in die Hauzenberger Straße nach Laim aus. Neben einem brennenden Auto in der Tiefgarage mussten die Einsatzkräfte auch ein Feuer im neunten Stock des Hochhauses löschen, wo es in der Küche brannte. Gegen 5 Uhr waren weit über 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort. Via Twitter bat die Feuerwehr die Anwohner des betroffenen Bereichs, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Feuerwehreinsatz in Laim: Keine Verletzten Gegen 6 Uhr waren beide Brände gelöscht, der Einsatz war für die Feuerwehr damit aber noch nicht beendet. Wegen der massiven Rauchbildung in der Tiefgarage mussten mehrere Hochleistungs- und Großlüfter eingesetzt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei dem Einsatz niemand verletzt, weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.