Durch Stoß: 79-Jährige stürzt am Marienplatz Rolltreppe hinab und stirbt

Tödlicher Unfall am Marienplatz: Am Samstag ist eine ältere Frau wohl versehentlich eine Rolltreppe hinabgestoßen worden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

30. April 2023 - 11:30 Uhr | AZ

Ein 29-Jähriger rempelte die vor ihm stehende Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl versehentlich an, weil er selbst eine Treppenstufe verfehlt hatte. (Symbolbild) © Max Ott /d-design.de