Marienplatz: 57-Jähriger auf Rolltreppe angepöbelt und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Der Riemer klagt nach dem Angriff über schwere Kopfschmerzen. Der Angreifer floh, die Polizei sucht nach ihm und bittet Zeugen, sich zu melden.

Altstadt - Am Mittwochabend hat ein Unbekannter nach einem Streit einen 57-Jährigen aus Riem verletzt.

Marienplatz: Angreifer pöbelt Menschen an

Wie die Bundespolizei berichtet, nutzte der Angreifer mehrmals die Rolltreppe zwischen U- und S-Bahn am Marienplatz – auch entgegen der Fahrtrichtung. Dabei pöbelte er andere Menschen an.

Wie auf einem Video zu sehen ist, rempelte der Mann auch den 57-Jährigen an, es kam zum Streit. Der Unbekannte nahm den Riemer in den Schwitzkasten und versetzte ihm dann einen Kopfstoß. Das Opfer ging zu Boden, der Angreifer floh in Richtung S-Bahn.

Münchner Bundespolizei sucht Zeugen

Der 57-Jährige klagte anschließend über schwere Kopfschmerzen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, er wird wie folgt beschrieben:

geschätztes Alter: ca. 20 – 25 Jahre

schulterlange, braune Haare mit Haarband

er trug eine graue Hose, ein braunes T-Shirt mit weißem Aufdruck und lediglich Badelatschen ohne Socken

er trug mehrere Armbänder, eines davon mit Stacheln

zudem führte er eine blaue Einwegdecke mit sich.

Zeugen, die ebenfalls mit dem Mann aneinandergerieten oder die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 089 / 5155 50 0 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.