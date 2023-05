Nach Explosion im Erdgeschoss: Mann (47) erliegt seinen Brandverletzungen

Der 47-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung hatte bei der Verpuffung schwere Brandverletzungen am ganzen Körper erlitten und war in ein Krankenhaus gebracht worden.

Harthof - Der Mann hat das Unglück nicht überlebt: Knapp zwei Wochen nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Parlerstraße ist der 47-jährige Bewohner der betroffenen Erdgeschosswohnung in einer Spezialklinik gestorben.

München-Harthof: Bei Explosion schwer verletzter Mann stirbt in der Klinik

Wie bereits berichtet, hatte der Mann schwere Brandverletzungen am ganzen Körper davongetragen und war bei der mutmaßlichen Verpuffung schwer verletzt worden.

Er war in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gekommen und wurde dort intensivmedizinisch betreut. Am Montag erlag der 47-Jährige nach Angaben der Polizei seinen schweren Verletzungen.

Verpuffung in Mehrfamlienhaus: "Bild der Verwüstung"

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand in der Wohnung im Erdgeschoss binnen zehn Minuten gelöscht. Die Feuerwehr ging nach ersten Messungen von einer Verpuffung aus. "Ein Bild der Verwüstung hat sich den Einsatzkräften geboten“, teilte die Feuerwehr damals mit.

Der Druck sei auch durch das Treppenhaus entwichen und habe die Türen der anderen Wohnungen beschädigt, so der Sprecher. Vermutlich hatte sich der Mann in der Wohnung aufgehalten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er jedoch vor dem Haus aufgefunden worden.