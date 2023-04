Hauptbahnhof: Videoüberwachung überführt dreistes Diebes-Pärchen

Am Gründonnerstag hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben in München ein Diebespärchen geschnappt, das dreimal in München und davor schon bundesweit aktiv geworden war.

Ludwigvorstadt - Allein am Münchner Hauptbahnhof beklauten ein Mann und eine Frau in den vergangenen Tagen mehrere Reisende. Sie entwenden deren Portemonnaies, wie die Bundespolizei am Karfreitag meldet.

Am 28. März traf es einen 81-Jährigen aus Trier, dem auf einer Rolltreppe der Diebstahl seiner Geldbörse mit 200 Euro Bargeld auffiel. Er sprach den mutmaßlichen Täter sogar an. Der wiederum ignorierte ihn komplett und verließ mit seiner Begleiterin den Bahnhof – und mit der Beute. Aber: Die Kameraaufzeichnung zeigte, dass der Mann dem Rentner tatsächlich die Geldbörse weggenommen und sie an seine Begleitung weitergereicht hatte.

Dreifacher Diebstahl auf der Rolltreppe

Am 1. April erwischte es – wieder auf derselben Rolltreppe – eine 33-Jährige aus Oberhaching. Sie fuhr vom Zwischengeschoss zum Querbahnsteig, und auch sie bemerkte noch vor Ort, dass ihre Geldbörse, in der sich 1.230 Euro befanden, plötzlich fehlte. Ein Mann stand direkt hinter ihr. Auch sie sprach ihn an, doch stritt er den Diebstahl vehement ab und entfernte sich schnellen Schrittes. Erneut brachten die Kameraaufzeichnungen zutage, dass derselbe Täter, der wieder mit seiner Partnerin unterwegs war, die Geldbörse entwendet hatte.

Der dritte Vorfall ereignete sich am 5. April nach exakt demselben Schema: Eine 18-jährige Duisburgerin bemerkte, – erneut auf besagter Rolltreppe – wie jemand ihren Geldbeutel aus ihrer Jackentasche zog. Ein Mann und eine Frau standen unmittelbar hinter ihr. Beide bestritten den Diebstahl entschieden und entfernten sich sofort. Die Videoauswertung wies nicht nur nach, dass das Pärchen den Geldbeutel tatsächlich entwendet hatte, sondern auch, dass es sich um dieselben Personen wie in den beiden Fällen zuvor handelte.

Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Täter fest

Bereits am 6. April erkannte ein Beamter der Bundespolizei in Zivil kurz nach 12 Uhr einen Mann an der Rolltreppe am nördlichen Bahnhofsausgang der Arnulfstraße, der der Personenbeschreibung und den Fahndungsfotos entsprach. Er beobachte, wie sich der mutmaßliche Dieb am Rucksack des Reisenden vor ihm zu schaffen machte. Unmittelbar dahinter befand sich die gesuchte Mittäterin, die der Polizist ebenfalls erkannte. Das Paar wurde sofort festgenommen.

In Abgleich mit den Kamerabildern ließen sich der 40-Jährige und die 33-Jährige dann eindeutig als die Serientäter der drei vorangegangenen Diebstähle identifizieren. Ihre "Einsätze" in München waren dabei offenbar nur Teil eines bundesweiten Diebeszuges, wie die Polizei ermittelte.

Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt etwa 1.550 Euro. Die beiden mutmaßlichen Kriminellen befinden sich derzeit noch in Polizeigewahrsam.