Mutiger Einsatz in der Maxvorstadt: Zeuge verfolgt Porsche-Knacker

Drei Männer wollen einen Porsche aufbrechen. Ein Zeuge verfolgt sie – und bringt die Polizei auf ihre Spur.

Maxvorstadt - Einen Autodiebstahl hat ein mutiger Passant am Freitagabend in München vereitelt: Gegen 21 Uhr versuchten drei junge Männer (23, 24 und 26 Jahre alt) ohne Wohnsitz in Deutschland in der Maxvorstadt, einen Porsche aufzubrechen. Das meldet die Polizei am Sonntag.

Sie benutzen dazu einen Nothammer.

Diebstahlversuch mit einem Nothammer

Passanten traten hinzu. Die drei Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit ihrem Audi. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, verständigte parallel die Polizei und gab fortlaufend den Standort des Fluchtfahrzeuges durch, bis auch die Polizei zur Stelle war.

Die Polizei konnte den Wagen schließlich stoppen und die drei Insassen vorübergehend festnehmen.

Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung wurden die drei Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt.